好不容易，本地足球終於再復賽。停擺差不多三個月，周六先上演菁英盃，港超聯亦即將重啟。停擺期間，三支即將出戰亞洲賽的本地球會均有增兵，且各有不同方向，力求在這個艱難的賽季成為最後贏家。

傑志：簽有名氣外援

傑志早前已簽過科蘭和施素高兩位極具名氣的外援，但以實而不華的匈牙利前國腳華杜斯最為成功。今季，傑志簽入背景與華杜斯有點相似的巴爾拿，準備再戰亞冠盃。巴爾拿曾征戰西甲多個球季，司職防守中場，來港後多時才等到球場重開，可以操練，傑志主教練朱志光指：「巴爾拿感覺上體能不錯，活動範圍大，踢法直接，幫波做得好。他初來港時只能自己跑步，未見過他的對抗性，但現時看來算是實用的球員。」

除了巴爾拿外，傑志亦簽入「黑山伊巴」丹恩奴域。傑志近年曾有辛祖和盧卡斯兩位多產前鋒，最近在中鋒位置則有洛迪古斯和高美斯，兩人初來港時均是頂級射手，但近況已大不如前；去年新簽入的加維蘭暫時在傑志表現暫不算突出。丹恩奴域雖已39歲，但去年效力FC大邱時仍在韓職攻入九球，有望成為傑志前線入球主力。

東方龍獅：外援版「堅家軍」

東方主教練李志堅在和富大埔時期開始，已喜歡簽入曾合作過的外援。上季轉投東方後，已有艾華度和利馬一同加盟東方，2人已經與李志堅在第3間球會合作。還有上季中簽入的盧卡斯和港腳辛祖、去年停擺時簽入的費蘭度等都曾與李志堅合作。東方在今季球季停擺時，有來自台灣的中華台北代表隊成員陳浩瑋離隊，騰出的外援名額簽入了守將杜度，再一次是熟悉香港，更加熟識李志堅的外援球員。

理文：有港超經驗球員

理文在去年底球季宣佈停擺前簽入港腳徐宏傑，但他趕不及為理文上陣，球賽就要延期。月初球隊復操後，理文再確認簽入去年初短暫效力大埔的金承龍。主教練陳曉明指亞協盃是重要目標，但簽入兩人非只是針對亞洲賽：「當初簽這兩人前，是為了各種情況。徐宏傑很有潛質，今次因富力問題而成自由身，我們想給予他一個好的平台，繼續有比賽、去進步，將來繼續為港隊效力。」

金承龍方面，因為梁嘉恆有傷，怕養傷時間較長，陳曉明說：「不能慢慢按嘉恆的康復情況再作決定，因為現時入境限制不時有變，加上申請文件比正常需更長時間。我們尚有一個外援名額，所以就果斷簽入金承龍。」金承龍在本地賽可以「超級外援」身份上陣，在亞協盃可作亞援，將與季初表現大勇的梁嘉恆爭奪出戰亞協盃的席位。

港超聯球隊停戰期新兵

球隊 新兵

傑志 丹恩奴域

年齡 39歲

位置 前鋒

國籍 黑山

前屬球會 FC大邱（南韓）

巴爾拿

年齡 31歲

位罝 中場

國籍 西班牙

前屬球會 Atromitos F.C.（希臘）

東方龍獅

杜度

年齡 30歲

位置 後衞

國籍 巴西

前屬球會 富力（香港）

理文

金承龍

年齡 35歲

位置 前鋒

國籍 南韓

前屬球會 和富大埔（香港）

徐宏傑

年齡 23歲

位置 後衞

國籍 本地

前屬球會 富力（香港）

冠忠南區

卡希爾

年齡 20歲

位置 前鋒

國籍 澳洲

前屬球會 中岸水手（澳洲）

愉園

謝家榮

年齡 21歲

位置 門將

國籍 本地

前屬球會 富力（港超）

港超聯積分榜

排名 球隊 賽 勝 和 負 得 失 分

1 東方龍獅 2 2 0 0 8 2 6

2 冠忠南區 2 1 1 0 7 3 4

3 天水圍飛馬 2 1 0 1 1 4 3

4 愉園 2 0 2 0 3 3 2

5 標準流浪 2 0 2 0 5 5 2

6 傑志 2 0 2 0 3 3 2

7 理文 2 0 1 1 4 5 1

8 晉峰 2 0 0 2 0 6 0

記者：禤家民、曾雁平

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