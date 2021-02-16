本地足球賽事自去年9月復賽後一直順利進行，球迷更重新入場，可惜以「跳舞群組」為首的第四波疫情殺到，球季又白白停擺逾兩個月。雖然終再復賽，但時間不足下足總只能取消銀牌和足總盃兩大盃賽，只保留進行中的菁英盃。

受疫情影響，20/21球季於去年10月才展開，已比正常開季時間延遲約兩月，足總仍希望在6月底完季，故賽程本身就相當緊張。第四波疫情爆發後政府又再封場，令賽事自去年12月起停擺，至今已超過兩月，足總最終決定取消銀牌及足總盃兩項重要盃賽。已進行中的菁英盃只餘下輪分組賽、2場4強賽及決賽，將獲保留。今季港超聯改為三循環，其中第三循環將分成爭標組及護級組，足總早前曾表示可能回復雙循環，但初九可復賽的情況下，料會維持三循環。

疫情爆發至今已逾一年，每次放緩後必再爆發新一波疫情，故球季隨時又再停擺，賽例亦有可能出現變數，因此每場比賽都可能相當關鍵。另外，傑志、東方及理文三隊將出戰亞洲賽的球隊，有可能因入境限制而有兩個月不能出戰本地賽事，令這變數極多的球季難度倍增。加上港足仍有世盃外賽事未完成，暫時亞洲足協安排了其中兩場在下月進行，足總主席貝鈞奇希望，這2場賽事可改於6月本地球季完結後才進行。

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