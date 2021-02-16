剛贏得世冠盃的拜仁慕尼黑遇上打擊，周一在主場迎戰「升班馬」比勒費爾德的德甲在大雪中進行，拜仁上半場意外落後0:2，最終以3:3逼和對手，聯賽五連勝走勢告終。

這場比賽在大雪中進行，比勒費爾德開賽9分鐘便率先破網，由米高華納在禁區內射入而領先1:0。由於雪下得越來越大，皮球難以清楚看見，第13分鐘換成橙色皮球繼續比賽。然後短暫暫停以清除球場界線上的積雪。37分鐘，艾莫斯派柏接應米高華納開出的角球頂入，助比勒費爾德半場領先2:0。

完半場後球場上積雪被清除，亦沒有再下雪，拜仁表現回復正常，48分鐘由羅拔利雲度斯基以胸口控定阿拉巴傳球後，轉身窩利抽射入網，射入個人今季第25球為拜仁追成1:2。雖然比勒費爾德在1分鐘由基斯甸謝包亞射成3:1，但利萊辛尼在57分鐘交出助攻，哥倫天杜利素近門頂入，拜仁追成2:3。69分鐘，艾方素戴維斯勁射破網為拜仁追成3:3平手。

比勒費爾德如報捷便可脫離降班區，但沙治奧哥度華於72分鐘的入球因法比安高路斯越位在先而無效，拜仁亦未能再添入球，只能以3:3逼和比勒費爾德。拜仁目前21戰得49分續居德甲榜首，領先第二位的RB萊比錫5分，比勒費爾德20戰得18分繼續排在尾三的第16位。

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