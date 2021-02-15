隨着巴黎聖日耳門（PSG）的巴西前鋒 尼馬缺陣，今場焦點就落於基利安麥巴比 及巴塞隆拿王牌美斯兩大前鋒身上。在尼馬缺陣下， 今仗麥巴比在鋒線的責任更大，次世代球王首次在球會級賽事與球王美斯交鋒，意義重大。

麥巴比及美斯曾經在2018年俄羅斯世界盃16 強首次交手，當時只有19歲的麥巴比在該仗連入2 球，協助法國以4:3淘汰阿根廷晉級，最後更奪得世界盃，麥巴比可謂先贏一仗。

兩人今季成績相當接近，美斯各項賽事合共上陣28次，射入19球及交出8次助攻；而麥巴比同樣上陣28次，射入18 球及交出9次助攻。單計歐聯的話，美斯獲3入球2 助攻；麥巴比則有2入球3助攻，後者在各方面的數據都緊追着美斯這位現任球王。

雖然麥巴比的踢法與美斯有一點點雷同之處，不過這位法國前鋒曾經在一次訪談中表示，自己的球員生涯更受到另一位球王基斯坦奴朗拿度（C朗）所啟發：「當年我沒有選擇留在摩納哥，因此我已經無法像美斯一樣只效力一家球會，我較傾向朝着C朗的方向進發。」

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