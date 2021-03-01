日本不少運動員有綜藝或戲劇演出經驗，乒乓球名將石川佳純亦不例外，數年前曾在新垣結衣主演的電影客串，去年武漢肺炎疫情居家隔離期間，她更曾在社交平台騷廚藝，展示多才多藝的一面。不過，對於剛滿28歲不久的石川而言，眼前最重要相信是因炎疫情延期一年舉行的東京奧運，因為這可能是她爭取奧運單打獎牌的最後機會。

今年1月的全日本乒乓球錦標賽，石川佳純在決賽落後1:3之下連贏三局，以4:3力克伊藤美誠，繼2010、2013、2014及2015後第五次奪冠，曾因年輕選手如伊藤美誠和平野美宇等崛起而飽受質疑的石川，獲勝後隨即激動落淚。早已確定入圍東京奧運日本隊名單但從未贏過奧運或世界錦標賽單打獎牌的她說，東京奧運是她心目中最高的舞台「我很想參賽，也相信奧運能辦成。我能做的就是繼續努力。」

石川佳純出身自山口縣的乒乓球世家，父母都曾是乒乓球選手，母親更曾入選國家隊，故她自小已接觸乒乓球，2005年在小學六年級時參加日本乒乓球錦標賽，在女子單打擊敗高中和大學生對手打入第三圈而廣受關注。2007年，還是初中二年級生的石川更成為了打入日本乒乓球錦標賽4強的最年輕球手。

女單世界排名最高至第3位、現時排名第9的石川在國際賽獲獎無數，包括2012倫敦奧運女子團體銀牌及2016里約奧運女團銅牌，但單打未能能獲獎，而她贏得的主要獎項還包括世界錦標賽的1金5銀2銅等，其中，2017年杜塞爾多夫世乒賽與吉村真晴合作在混雙項目奪金，是日本時隔48年首奪世乒賽混雙金牌。

由於外貌清秀、個性平易近人且經常面帶笑容，石川佳純一直人氣高企，2017年更曾與其他乒乓球員包括客串新垣結衣與瑛太主演的電影「乒乓情人夢」，包括伊藤美誠、浜本由惟、吉村真晴、木造勇人都是演出無名學生，只有她和里約奧運男單銅牌得主水谷隼是以本人姓名演出。日本Oricon去年10月發佈的「2020最受歡迎日本運動員排行榜」，石川在女子排行榜名列第三，2014年起在此榜一直居於頭五位，可見她在日本人心目中的地位。石川亦會利用社交平台與球迷互動，分享生活及訓練等情況，去年日本隊員在因武漢肺疫全球大流行而居家隔離期間，石川便分享了她煮咖喱的照片，表示自己在學做飯、一展廚藝，有網民指食物看來很美味，紛紛對石川表示讚賞。

石川佳純小檔案

英文名︰Kasumi Ishikawa

國籍︰日本

出生日期︰1993年2月23日

出生地點︰日本山口縣山口市

身高︰1.58米

體重︰51公斤

項目︰乒乓球

主要榮譽︰

奧運會

2012倫敦奧運 女子團體賽銀牌

2016里約奧運 女子團體賽銅牌

世界乒乓球錦標賽

2017年杜塞爾多夫 混雙金牌

2015年蘇州 混雙銀牌

2019年布達佩斯 混雙銀牌

2014年東京 女子團體賽銀牌

2016年吉隆坡 女子團體賽銀牌

2018年哈爾姆斯塔德 女子團體賽銀牌

2008年廣州 女子團體賽銅牌

2010年莫斯科 女子團體賽銅牌

亞運會︰

2014年仁川亞運 女子團體賽銀牌

2010年廣州亞運 女雙銅牌

2010年廣州亞運 混雙銅牌

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