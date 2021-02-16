周二澳網女單八強上演莎蓮娜對哈蕾普的「前一姐大戰」，結果莎蓮娜以直落兩盤6:3擊敗對手，繼2017年後再次殺入澳網4強，並延續了室外硬地場對哈蕾普全勝的戰績。

莎蓮娜今場之前合共與哈蕾普對賽11次，獲得9勝2負，當中更保持了室外硬地場的全勝紀錄。年屆39歲的細威今場繼續成為哈蕾普的剋星，透過強勁的兩邊底線抽擊令對方疲於奔命。加上哈蕾普首盤多次發球失誤，結果細威以局數6:3先取一盤。

哈蕾普在第二盤初段表現有所改善，並且在第2和4局打破了細威的發球局，不過細威韌力驚人，在第3和第5局回敬破發，及後再於第7局再次打破對方的發球局，取得領先優勢。哈蕾普及後無以為繼，於第9局再次遭到破發，結果再輸一盤6:3出局。

今次是39歲的細威第40次打入大滿貫4強賽事，她將會與日本球手大坂直美爭入決賽。

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