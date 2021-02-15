星期二14 巴塞隆拿 對 巴黎聖日耳門

相信不少球迷會覺得兩支攻力強勁球隊交手，角球必多，但近3屆歐聯16強首回合數據卻顛覆這概念。近3屆16強首回合的角球數目分佈很散，既有只得3個角球，亦有多達17個，當中最常出現的是7個。其中以火力猛著名的球隊如巴塞隆拿，在上屆作客拿玻里，就只得3個角球，皇馬前屆作客阿積士及上屆作客曼城，同樣只得5個。另外，巴黎聖日耳門（PSG）近2屆16強首回合的角球亦不多，上屆作客多蒙特得6個，前屆訪曼聯僅得8個。因此，當巴塞隆拿周二迎PSG時，可吼角球開「細」（中位數為9.5球）。（now 643、有線656及myTV Super 303台明日4:00am直播）

角球大細

星期二14 巴塞隆拿細[9.5球]（1.88）

近3屆歐聯16強首回合角球分佈

17個（1場）

16個（1場）

15個（2場）

13個（1場）

11個（2場）

10個（2場）

9個（3場）

8個（3場）

7個（4場）

6個（1場）

5個（2場）

3個（2場）

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星期二15 RB萊比錫 對 利物浦

歐聯分組賽首名在16強首回合都先作客，其小組次名先主場；不過，由於16強球隊實力分別不會太大，從近3屆歐聯16強首回合所見，主隊與客隊分別勝出10場與8場，反而和波出現的機會較少。不過，若計半場，數據則截然不同，在24場中[半和]多達14場，而主隊[半勝]亦有7場。（now 644及有線 661台明日4:00am直播）

在周二登場的英超球隊利物浦近況平平，近7場輸5場，當中有6場[半和]，在周二的16強首回合對德甲RB萊比錫，這場原本由後者主場的比賽移師往布達佩斯上演，但始終不是紅軍地頭作賽，就算牌面上高些少，亦不宜被過份看好，一於取半場打和。

半場主客和

星期二15 RB萊比錫和（2.2）

近3屆歐聯16強首回主客和及半場主客和對比

主隊勝（半場勝） 10場/41.7%（7場/29.2%）

客隊勝（半場勝） 8場/33.3%（3場/12.5%）

和波（半場和波） 6場25%（14場/58.3%）

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