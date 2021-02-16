卡拉臣（Jordan Clarkson）周一攻入40分，協助西岸「一哥」爵士在主場以134:123，擊敗有主將艾比迪（Joel Embiid）的東岸榜首勁旅76人，將連勝走勢增至八場。

後備上陣29分鐘的卡拉臣，今仗表現相當高效，全場20投13中，包括在三分線外13投8中，在罰球線上亦7投6中，合共得到40分。除此之外，爵士五名正選球員均錄得雙位數得分，米曹（Donovan Mitchell）有24分進賬，恩高斯（Joe Ingles）得20分，高拔（Rudy Gobert）、B保丹奴域（Bojan Bogdanovic）與萊斯奧尼爾（Royce O’Neale）則各有11分斬獲。

76人在賽前一刻宣佈，中鋒艾比迪因為背傷無法上陣，要由米克史葛頂上擔任正選。賓西蒙斯（Ben Simmons）在好拍檔缺陣下，攻入全場最高的42分，並搶下9個籃板球及交出12次助攻，T夏理士（Tobias Harris）亦有36分及10個籃板球進賬，可惜仍然無法扭轉球隊連輸三場的厄運。

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