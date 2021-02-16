利物浦最近在英超三連敗後，在聯賽榜已落後少賽一場的榜首隊曼城13分，有報道指，利物浦領隊高普有可能會離開晏菲路。不過，高普周一在歐聯對RB萊比錫的賽前記者會上作出澄清，表示任何人都不需要擔心他，他並不需要休息。

高普說︰「我被解僱或自己離開？兩者都不是。我不需要休息。私底下，所有人都知道我們經歷了一段艱難的時光，但這不僅是近三星期的事，很早之前已經這樣，而我們會一直像一個大家庭般去應付。」

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