踏入2021年後狀態非常火熱的曼城中場根度簡，今季於藍月已收穫11個入球，早前更贏得1月份英超最佳球員獎項。這位30歲德國中場近日受訪時，就透露自己在掛靴後有機會成為一名教練，同時認為自己以往在多名世界名帥麾下效力令自己獲益良多，同時對日後的執教生涯有幫助。

30歲的根度簡與曼城的合約直至2023年夏天，他早前曾表示有想像過自己在曼城退役，最近更表示自己對成為一名教練感興趣：「早前我四處打聽如何去考取教練執照，所以這不單是一個想法。事實上，我曾與哥迪奧拿、高普及杜曹合作，他們可能是足球界最出色的教練，你會在他們身上學到很多，然後會思考如何在退役後將這些知識傳承下去。」

周三曼城將會迎來另一場硬仗，作客挑戰愛華頓。不過上場對陣熱刺時因傷退下火線的根度簡，周日未有出席曼城的訓練。領隊哥迪奧拿就表示，假如根度簡能夠恢復健康的話，就必定會上陣比賽，可見這位德國中場對藍月的重要性非常大。

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