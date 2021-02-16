國際奧委會（IOC）今日宣佈，原定六月在巴黎舉行的東京奧運世界組拳擊資格賽，將因疫情關係決定取消，改以世界排名出線奧運決賽周，不過只限於亞大區及非洲區，換句話說，對甚少參加業餘賽的男子57公斤級的曹星如來說甚為不利。曹星如回覆說：「我都會繼續保持練習，等拳擊總會之後的安排。」

IOC發言人表示：「由於現時疫情的情況，大部份拳手要出外比賽都受到旅遊限制，計劃不得不變。」IOC將根據未獲東奧入場券的拳手世界排名定出名單，不過，此新方法只適合於亞大區及非洲區，美洲區將照原定計劃於今年五月在阿根廷舉行，香港拳擊總會暫時未有回應。

香港拳擊隊四男一女曾於去年三月出戰約旦安曼的亞大區東奧資格賽，最好成績的曹星如在男子57公斤級的八強以0:5不敵烏茲別克薩夏利諾夫，之後在名次賽以0:5負伊朗的薩巴卡殊未能直入東奧，要落入世界組資格賽，可惜世界組因疫情延至今年六月，星如一直為此戰努力準備，沒想到IOC今日決定取消世界組比賽，改以世界排名定出奧運參賽資格。

東京奧運拳擊共有13個賽項，包括八項男子組及五項女子組，每賽項約16-28人不等，賽期是今年7月24日至8月8日，部份賽項已於去年疫情爆發前完成，以曹星如的男子57公斤級為例，共有28位拳手將出戰東奧比賽，已有17名來自非洲、亞大區及歐洲拳手取得資格，美洲將有五個名額，剩下五個是原本在世界組決出來，現會平均分給亞大區及非洲區；而世界排名將根據2017年至今年的排名，曹星如甚少參加國際級業餘賽，令他衝東奧機會變得渺茫。

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！