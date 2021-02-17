上個月的意大利盃8強賽事，國際米蘭2:1險勝同市宿敵AC米蘭晉級，不過該場比賽火藥味甚濃，AC米蘭的伊巴謙莫域更在場上與國際米蘭前鋒盧卡古發生衝突，前者隨後又因踢跌國際的高拉洛夫「兩黃一紅」被逐。周日這兩支球隊又會再次上演一場榜首大戰，不過賽前在聖西路球場外，就有街頭藝術家利用伊巴頂撞盧卡古一幕製作成壁畫。

伊巴與盧卡古的衝突成為近年米蘭打吡最令人印象深刻的一幕，加上早前正值情人節，所以有意大利的街頭藝術家在聖西路外將這二人「頭頂頭」一幕變成壁畫。該幅壁畫的角度看似盧卡古正親吻伊巴的額頭，而且在壁畫旁邊用英文寫上：「面對面，心連心。」，令到這一幕本來充滿火藥味的畫面，頓時變得有趣。

在上月兩隊就曾經上演過一場米蘭打吡，雖然國際當時成功於意盃贏波晉級，但該場比賽的重點就落在盧卡古及伊巴兩位曾在曼聯做過隊友的衝突上，該場比賽的上半場尾段，盧卡古與伊巴發生衝突。有指當時伊巴出言冒犯這位比利時前鋒，令盧卡古立即非常激動，並與伊巴「頭頂頭」對峙，當時意大利足總判罰二人停賽一場。

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