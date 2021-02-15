巴塞隆拿及巴黎聖日耳門（PSG）是西班牙與法國球壇兩大豪門，前者一度被譽為「地上最強」， 隊史歷來贏得五次歐聯冠軍，當中4次是在近15年贏得；PSG自10年前由中東財團入主後稱霸本土，卻一直未圓贏歐聯的夢想，當中多次正是被巴塞淘汰出局。兩隊近年在歐戰以至轉會市場經常交鋒， 成為了歐洲球壇 一對著名死對頭。

自2013年起至今，巴塞與PSG在歐聯曾對賽八場比賽，當中三次是在淘汰賽階段碰頭，結果全部都是由巴塞晉級。最經典一役當然是16/17球 季16強，PSG在首回合於主場大勝4:0下，竟在次回合崩潰輸1:6出局。

2隊近10多年也出現過2單重大球員交易， 2003年巴塞從PSG收購巴西球星朗拿甸奴，後者也是帶領巴塞近年盛世第一波高峯的絕對主力，雖已離隊多年至今仍深受巴塞球迷愛戴。

PSG暴富後，巴塞要從對方身上羅致心儀對象便十分困難，據報曾希望斟介馬高華拉堤及馬昆奴斯哥利亞等都未能成事，到2017年更被PSG 強奪前鋒尼馬，當時PSG付出的2.2億歐元（約20 億港元）違約金，是至今尚未被打破的轉會費紀 錄。下一位在這兩家球會轉會的球星，會否是今夏便與巴塞約滿的美斯？

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