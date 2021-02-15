小弟終於升級可以講吓歐聯，事關疫情關係，澳職啲賽程亂晒龍，好似上個星期俾「雙西」大家，結果都取消晒；小弟今個星期都有份講一場歐聯，所以都做足功課俾心水大家，等各位讀者可以發個新年財。

小弟星期三會講波圖（圖）主場對祖雲達斯呢場波，先講主隊波圖先，喺呢場歐聯16強首回合之前，波圖好明顯喺聯賽同盃賽上都有少少留力，聯賽今年俾士砵亭拋離，好彩其他對手水準都唔高，二哥位置都算穩陣；波圖喺歐聯分組賽出嚟嘅戰績都唔太差，三場主場未輸過，連曼城都只能夠作客摸和波圖，今次到祖雲達斯作客，信心都唔太大。

祖記近況直頭係曳，聯賽表現非常唔穩定，上輪仲輸俾拿玻里。兩回合淘汰賽事，主隊要拎住好戰果對出線好重要，所以波圖呢場波一定盡力搶。相反祖記呢場波反擊機會亦未必多，始終以基斯坦奴朗拿度掛帥嘅反擊，𠵱家嚟講速度未必特別快，所以衡量兩隊互攻下，波圖會較優勝，仲要有得受讓平/半，所以揀波圖非常正路。

喺疫情下，「入球大細」成日會反常，人人會估「細」嘅波，就會開「大」，呢場大家偏向買「細」，我就會買「大」，如果堅持要買「細」，就考慮「半場細」。

同日另一場嘅西維爾主場對多蒙特，兩隊喺聯賽上都尚算穩定，但以西維爾進步比較大，多蒙特叫做狀態上有啲下滑，兩隊入球數字都非常高，所以首選「大」。以往德國波就食住西班牙波，但今次西維爾主場，加上近期嘅進步，平手盤點都係要返主隊。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。