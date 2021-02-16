阿根廷足總周一宣佈，1978年阿根廷首次贏得世界盃冠軍主力球員之一的路基（Leopoldo Luque）逝世，享年71歲。

據阿根廷傳媒報道，路基去年底感染武漢肺炎後，一直在醫院接受治理但未能擊退病魔，周一因為心臟病發去世。

路基在1978年世界盃決賽周為東道主阿根廷射入四球，包括首戰贏匈牙利2:1之役為阿根廷先開紀錄，贏法國2:1的比賽再入一球，在大炒秘魯6:0助阿根廷打入決賽之役則梅開二度。路基總共代表阿根廷國家隊上陣45場射入22球，是1975年美洲國盃神射手。

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