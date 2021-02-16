德甲班霸拜仁慕尼黑後衞阿拉巴與球會的合約會在今年到期，雙方一直未有就續約達到協議。周二阿拉巴召開新聞記者會，宣佈自己履行完與拜仁的合約後，就會在今年夏天以自由身離開，這意味着這名奧地利後衞的10年拜仁生涯即將結束。

現年28歲的阿拉巴今季依然是拜仁的主力後衞，多出任中堅位置，不過隨着球員已經表明希望離隊後，拜仁早前已宣佈會簽入RB萊比錫後衞烏柏美卡奴，用作頂替即將離隊的阿拉巴。周二阿拉巴就在記者會上宣佈離隊的決定：「我已經作出了決定，我希望在下季嘗試新東西以及向球會說再見，這是一個非常困難的決定。離隊有很多因素，不過對我而言，我想要一個新的挑戰，這讓我可以獲得更多的發展。」

此前有報道指，阿拉巴與皇家馬德里已經達成協議，雙方會在夏天簽下5年合約。不過阿拉巴在記者會上未有提及自己的未來去向：「幾周前我已經做好決定，我不會談及任何有關下一支球隊的事情，有幾間球會對我有興趣，我的經理人正在與其他球會進行聯繫，其餘的事情會在日後再作決定。」不過隨後阿拉巴有談及有關西班牙的事情，似乎暗示皇馬有機會成為自己新東家：「我在拜仁有西班牙隊友，所以我經常會聽到西班牙文，不過我西班牙文說得不好。」

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