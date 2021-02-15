歐聯16 強戰火重燃，五屆冠軍巴塞隆拿在球王美斯壓陣下，近十多年來一直被視為奪冠熱門，但上季2:8慘負拜仁慕尼黑8強出局，去夏美斯又爆離隊風波，令本屆淘汰賽開打前，巴塞罕有被看低一線，冠軍賠率13倍僅屬第5熱門，16強鬥上屆亞軍巴黎聖日耳門（PSG），隨時成為美斯身披巴塞球衣的歐聯最後一擊。到底美斯會放手一搏，還是續做「散步帝」 棄械投降？

自04/05球季列卡特提拔美斯上一隊後，美斯一直為巴塞攻城拔寨，至今在歐聯上陣147場攻入118球， 成為歐聯史上次席射手，為巴塞贏過四次歐聯冠軍之餘，自己亦曾破紀錄六奪金球獎，成為當世球王。 擁有這名阿根廷球星的巴塞，多年來一直被視為歐聯奪冠的熱門。

然而巴塞對上一次在歐聯奪冠已是六年前的事，當時美斯的兩名好拍檔尼馬及蘇亞雷斯仍在陣中，雖然尼馬 2017年夏天離隊實力大削，但巴塞近3年在16強都能輕鬆過關。不過今屆再失去阿蘇後，巴塞在分組賽遭遇滑鐵盧，美斯與另一球王基斯坦奴朗拿度的對決中落敗，巴塞主場以0:3不敵祖雲達斯，次名出線後更抽下籤，16強即遇上季歐聯亞軍、近年與「地上最強」甚多恩怨的PSG。

作為球王，美斯以往曾多次寫下單天保至尊的故事， 然而在近年巴塞多場歐聯關鍵戰中，包括前季4強作客0:4 慘負利物浦，以及上季8強2:8不敵拜仁一戰中，美斯消失於敵陣之中。去夏離隊不成後，今季的美斯更多次在球場上「散步」，包括分組賽主場2:1險勝基輔戴拿模一役， 完場前任由對手在面前引球推進，被球迷笑稱為「散步帝」。

不過，今仗16強淘汰賽首回合，更可能是今夏與巴塞合約到期的美斯，最後1季甚至是最後2場身披巴塞球衣出戰歐聯，故就算PSG近期為招攬美斯夏天來投，不斷高調地打「輿論戰」，相信美斯亦不會輕易棄械投降。事關美斯好友兼PSG領軍人物尼馬因傷缺陣， 未能倒戈，反觀美斯卻在上場西甲梅開二度狀態火熱，踏入2021年後各項賽事至今已入9球之多， 教練朗奴高文表示：「球隊整體表現不錯，我們有信心與 PSG的比拼中取勝，我們目前狀態很好，美斯亦非常專注、高興及有效率，擁有他一切都變得簡單。」的確，美斯近期的表現持續證明自己仍是地球 上最強的進攻武器，《馬卡報》賽前亦坦言巴塞有能力淘汰獲勝，警告PSG要小心美斯！

至於上屆血洗巴塞的拜仁慕尼黑，今季持續保持強勢，上周再贏世冠盃成為六冠王， 對上一次有球隊能完成這項成就，正是2009年由美斯及哥迪奧拿帶領的巴塞。在前東家贏得第六冠後，現任曼城領隊的哥帥笑稱：「我想對漢尼斯（拜仁名宿）說，你們只是第2支6冠球隊，之前還有一隊巴塞隆拿，或者我致電美斯我們可再贏下第七冠呢？告訴我時間和地點吧！」言談間，哥帥對自己及美斯仍信心十足，今季阻擋拜仁衞冕的重任，可能仍要落在他們二人身上。不過美斯若想報回上季慘敗之仇，就必先要帶領巴塞，越過鬥PSG這個近年最難應付的2回合16強賽事。

文：尊嘉

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