周二歐聯16強首回合賽事兩大豪門對壘，巴塞隆拿主場鬥巴黎聖日耳門（PSG）。今仗PSG鋒線主力尼馬因傷缺陣未能倒戈「地上最強」，球隊攻力大減；美斯（圖）近期在西甲表現回勇，有利帶隊在更好狀態下衝擊歐聯，今仗主場出擊，巴塞讓平/半要上盤。

文：港生

巴塞隆拿今屆在歐聯分組賽首五戰全勝，但在最後一輪主場0:3不敵祖雲達斯下，令球隊只能以次名出線，最終抽中對上屆亞軍PSG，令球隊的晉級難度增加。

美斯回勇新星上力

不過，巴塞近期狀況不俗，上仗聯賽主場5:1大破艾拉維斯，在歐聯大戰前令士氣大增。當中葡萄牙翼鋒法蘭斯高查卡奧首次聯賽正選上陣就梅開二度，今仗有望繼續擔正鬥PSG。季前曾鬧出離隊風波的美斯，近期表現亦有所回升，自2021年開始，美期在每場上陣的聯賽都能交出入球或助攻，近兩仗先在對貝迪斯時後備入替火速入球，帶領球隊反勝對手；上輪鬥艾拉維斯個人亦交出2入球1助攻，可見美斯狀態十足。

美斯曾表明希望球員生涯能再贏一次歐聯冠軍，在歐聯戰線份外落力，今季他在歐聯上陣4場就交出3入球2助攻，效率相當高。此外，教練朗奴高文信任球隊年輕球員，除上述的法蘭斯高查卡奧，柏迪及列基佩治等在他帶領下亦有不錯發揮。

PSG三訪魯營全敗

PSG在今屆歐聯分組賽與曼聯及RB萊比錫處於死亡之組，仍能後上奪得首名晉級，但帶領球隊出線的教練杜曹已被解僱，並請來前熱刺主帥普捷天奴領軍。這位阿根廷教練帶領球隊10場取得8勝1和1負，不過以PSG班底，在本土賽事取勝難度不大，今仗歐聯面對巴塞才是普帥上任以來的真正考驗。

PSG前鋒尼馬早前在法足盃傷及大腿肌肉，今仗無緣倒戈，阿根廷翼鋒迪馬利亞亦養傷上陣成疑，球隊前場只餘基利安麥巴比一位星級主力進攻球員，未必能攻破巴塞大門。

對賽往績以巴塞佔優，雙方對上一次對決就是16/17球季，巴塞在次回合主場絕地反擊，收復首回合落後四球劣勢，以6:1擊敗PSG晉級。事實上，PSG對上三次到訪魯營球場全敗，3次都輸2球或以上。值得一提是，雙方在歐聯淘汰賽三次碰頭，巴塞都能順利晉級。