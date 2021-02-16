《ESPN 》周一報道，周日在比賽中拉傷左小腿的湖人球星安東尼戴維斯（Anthony Davis），要休戰兩至三星期後再接受評估。報道指，有消息人士透露，AD在3月5日至10的NBA明星賽休戰期之前似乎都難以復出。

湖人周一在球會官網表示「安東尼戴維斯今日接受了磁力共振（MRI）檢查，結果顯示其右腳阿基里斯腱沒有撕裂。安東尼戴維斯將會缺席周二作客木狼的比賽，回到洛杉磯後將會由隊醫再作進一步檢查。」

AD早前曾因阿基里斯腱酸痛而缺陣兩場常規賽，上周五復出協助球隊擊敗灰熊，惟周日在復出第二仗對金塊的在第二節時再觸傷舊患，被逼退下火線，湖人最終以105:122受挫金塊，7連勝走勢結束。

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