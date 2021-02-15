迪姆華拿周一打破英超14場入球荒，協助主場的車路士以2:0輕取紐卡素，全取3分後升上聯賽榜第四位。

車仔新領隊杜曹上任以來，領軍出戰六場保持不敗，首戰賽和狼隊0:0後各項賽事已五連勝。目前，車路士24戰得42分，憑較佳得失球力壓同分的韋斯咸而升上第四位，領先第六的利物浦2分。杜曹賽後說︰「我們知道有機會升上前四，我們把握了這個機會，小伙子們現在獲得非常值得的兩天休息。」

形勢佔優的車路士今場開賽20分鐘，已經有譚美阿巴謙因足踝傷而退下火線，由基奧特入替，後者是第100次在英超後備上陣，這名法國前鋒上場11分鐘後便成功破網，在門前將迪姆華拿底線傳出而被紐卡素門將卡爾達路拍出的地波射入，為車路士先開紀錄。這記入球是基奧特後備上陣所入的第21個英超入球，在英超史上僅次於後備上陣射入24球的迪科爾。

39分鐘，車路士開出右路角球，迪姆華拿在門前射入，經VAR確認入球有效而領先2:0。迪姆華拿結束了在英超剛好1,000分鐘的入球荒，打破之前14場比賽及31次射門都沒有入球進賬的悶局。周一之前，24歲的華拿上一次在英超入球是在11月7日，當時車路士以4:1大勝錫菲聯，而之前各項賽事19場比賽中，他唯一的入球是在1月10日主場以淘汰摩甘比的英格蘭足總盃射入。

車路士在下半場繼續向紐卡素施壓，但始終未能增添入球，紐卡素於74分鐘有入球良機，但祖爾韋洛克的射門被阿列沙巴拿加撲出，車仔最終以2:0戰勝紐卡素，升上聯賽榜第四位，24戰得25分的紐卡素則排在第17位。

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