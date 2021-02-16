沙治奧拉莫斯遲遲未能與皇家馬德里達成續約協議，外國傳媒報道，他已決定於今夏約滿後離隊，而曼聯與巴黎聖日耳門（PSG）將會出手爭奪這位34歲中堅。

西班牙《馬卡報》引述當地知名記者柏德利奴的消息指，沙治奧拉莫斯已決定在六月尾約滿後，離開「銀河艦隊」。「沙治奧拉莫斯將會離開皇馬，我不認為他有機會留隊，已經沒有回頭路了。皇馬已接受現實，並認為拉莫斯有權轉投任何球隊，以爭取掛靴前的最後一份大額合約。」柏德利奴說。「在這個時勢，皇馬不會給他太高薪酬。」

柏德利奴又批評拉莫斯，拒絕在武漢肺疫情下與球會共渡時艱。「這真的很可惜，但我認為拉莫斯做錯了。他應該作出讓步，減薪一成續約兩年，假如財政狀況改變，他的薪酬亦可以上調。」他說。

沙治奧拉莫斯自05年由西維爾加盟後，至今已為皇馬上陣超過650場，並取得100個入球。英國《每日郵報》就指，曼聯與PSG都已磨拳擦掌，準備把這位攻守兼備的老將收歸旗下。拉莫斯因膝部持續感到疼痛，早前剛接受半月板手術，預計最快也要四月才可復出。

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