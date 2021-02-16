菁英盃及港超聯復賽在即，惟其他組別及女子聯賽仍未有復賽消息。政府今日公佈，初七（周四）重開體育場所，包括足球場。效力甲組球會深水埗的許嘉樂表示，球會早已準備周四起恢復體能訓練，但最期待仍是落場踢波。

甲組聯賽只進行了兩輪，就因為疫情而停擺。早前港超聯球隊已獲准復操，菁英盃亦會在周六復賽，但其他組別沒有受到太大關注。政府今日終於宣佈球場可於周四開放予公眾，許嘉樂表示：「其實球會早已安排周四起到運動場恢復體能訓練，未來會安排健身。不過，我們一眾球員當然最希望做最喜歡的事，就是踢波，暫時未收到安排。」他表示，希望球場重開後，甲組比賽亦可以重新展開，「畢竟今季只踢了兩場，最後能否踢完全季也存變數。」

許嘉樂最近亦開始擔任足球教練，球場關閉及限聚令下，近日只能在空曠地方與學生一對一訓練，他表示：「訓練班情況亦未知，因為肯定有很多人爭相訂場，加上暫時沒有太多資料，不知道球場上的限聚情況。如果仍要限聚，分開多個小組去練習，總比起不能踢球和教波為好吧。」

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