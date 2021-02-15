韋斯咸周一憑迪格蘭賴斯在上半場射入12碼，加上伊沙迪奧普下半場頭槌建功以及賴恩費特歷斯在補時錦上添花，於主場大勝榜尾錫菲聯3:0，近八場英超勝出第六場，提升了爭取出線下季歐聯的希望。

踏入2021年後，韋斯咸出戰八場英超取得了19分（6勝1和1負），今年得分僅次已獲27分（9戰全勝）的曼城，而在24輪比賽後積分為42分，已經較上季全季多出3分。全取3分的韋斯咸在聯賽榜升上第四位，較跌出前四的利物浦多2分，但同日稍後出戰紐卡素的車路士如能勝出，將可以超越槌仔而進佔第四位。

今場開賽僅5分鐘，韋斯咸的迪格蘭賴斯主射罰球被錫菲聯門將蘭斯達爾救出，奇治戴臣在禁區內被安達史堤芬斯推跌，球證直指12碼，但VAR指賴斯射罰球時奇治戴臣越位而推翻判決。戰至41分鐘，曼聯借將連格博得12碼，迪格蘭賴斯操刀射入，韋斯咸半場領先1:0。

錫菲聯在換邊後有機會扳平，但麥哥迪克52分鐘近門頭槌攻門被主隊門將法比安斯基撲出。58分鐘，艾朗加斯威爾開出左路角球，由伊沙迪奧普頂入，韋斯咸領先錫菲聯2:0。到了補時6分鐘，賴恩費特歷斯接應賓華馬 傳送後破網，協助槌仔以3:0輕取錫菲聯。

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