幾支爭標球隊在休戰期接連增兵，而新季表現不俗的冠忠南區及愉園也各自加強實力，前者獲澳職球會中岸水手借出年輕前鋒卡希爾，至於再傳財政不穩的愉園，則從富力接收港青守門員謝家榮。

縱使南區在今季菁英盃分組賽止步，但在聯賽卻有個不俗的開始，主教練兼球員列文有感前線欠缺一名正前鋒，向早已建立關係的澳職球會中岸水手，借入年輕的澳洲前鋒卡希爾。20歲的卡希爾身高1米83，2015年加入中岸水手青年軍，今季獲升上一隊，隨即被外借到南區。

列文認為卡希爾可提升球隊前線的控制及突破能力，更重要他是有極強射門欲的攻擊球員，相信可為前線帶來刺激。南區借用卡希爾，是與水手長期合作的起步，而南區希望未來可派遣年輕球員到澳洲學法。

重返本地頂級聯賽後，經常傳出欠薪的愉園於停戰時也添兵，但不是動用餘下的外援名額，而提從富力簽入，因富力散班而未有班落、出身自車路士足球學校（香港）的守門員謝家榮，將與在港車受訓及一同成長的隊友在職業球隊合作，令人期待。天水圍飛馬及晉峰是休戰期未有增兵的球隊，前者開季表現不似預期，後者在休戰期有更多時間，且看經調整後能否收窄與其他球隊的差距。

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