男單「一哥」祖高域在周二的澳網八強與德國的施華利夫激戰三個半小時，結果以總比數3:1擊敗對手晉級，將會與外卡球手，俄羅斯的卡拉斯夫爭入決賽。

雙方今場戰況激烈，較早入局的施華利夫開賽隨即打破祖高域的發球局，不過祖高域沉着應戰之下在第9局破發，可惜到Tie Break仍以細分6:8失落第一盤。祖高域在次盤隨即發力連續兩局破發，僅用了29分鐘就追平盤數1:1。

不過到第三盤又輪到施華利夫發難，初段連取3局，不過祖高域再次發揮凌厲後勁連贏5局，以盤數2:1反先。第四盤形勢相若，施華利夫早段已取得領先，但又再被祖高域從後趕上，雙方再次打至Tie Break，最終祖高域再贏細分8:6，以總盤數3:1擊敗施華利夫晉級。

祖高域賽後表示，今場入局較慢是因為受到傷患影響：「因為我仍然有傷，因此需要更多時間熱身。熱身後我感到自己的動作暢順了許多，令我開出好幾個漂亮的發球。」這位男單一哥又表示，自己在今場比賽途中打爛自己的球拍發洩之後，感到力量回到自己的身體，成為了今場的勝利關鍵。

祖高域將於四強迎戰同日以盤數3:1擊敗狄美托夫，成為澳網史上第2位以外卡身份參賽並晉身四強的俄羅斯球手卡拉斯夫。，不過他並不同意自己抽到好籤：「在今屆澳網之前我從未看過他的比賽，我知道他的力量和體能都很好，而且他給人的感覺就像無所畏懼一樣。」

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