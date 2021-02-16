政府今日宣佈本周四（初七）可以重開健身室、桌球室以及所有體育場所，惟獨泳池仍未解封，擁有三間拳館的拳壇「轟炸機」向柏榮透過同為拳擊教練的太太Eva表示，雖有如釋重負之感，但亦擔心未來數天若確診個案回升，又再「封館」，亦遇到兩名員工不想強制病毒檢測暫時不返工。

今次政府重開場所有兩個條件，一是員工要做病毒檢測，二是入場人士要掃「安心出行」二維碼，健身中心從去年12月初至今，已有10個星期被迫關館，每月白交數十萬租，Eva坦言就算不想做檢測也要妥協，但有兩名員工因不想做強制檢測，暫時不返工：「我同向師傅及將要開工的教練已做了檢測，我們早於年初三去做，今日收到『陰性』報告，幸好不用排長龍，但我們都尊重員工的選擇，他們不想驗的就暫時不上班。」

不過Eva覺得政府過去一年的防疫政策令人無所適從，像今次員工強制檢測，大家以為初七上班的一定要有「陰性」報告，但原來可寬限未檢測的人多七天：「給人感覺好『流』（不可靠），我覺得政府今次太心急，我覺得無所適從，我們不是給疫情玩死，是給政策玩死，因為新年後有好多人會團拜或家庭聚會，為何不等多兩星期，疫情真是穩定下才重開，我們是擔心又再爆多一次，七日後又要關過。」

Eva表示，雖然政府未公佈如何限制場內人數，但他們的拳館暫時只會開放二人一組，以及必須戴口罩，一定要有社交距離，包括隔開一個沙包位的距離，她坦言重開未必可解決欠租問題，預計大多是買了package的學生為主，但對士氣一定有幫助，但政府強制客人掃「安心出行」二維碼，加重他們負擔。

另外，今次放寛不包括同樣由去年12月初開始關閉的泳池，游泳教練蔡曉慧沒好氣的說：「都預咗！每次場所重開，泳池都是最後才開的，希望盡快重開，更希望不要再有第五波。」現在她以網上教學維持學生的陸上訓練，希望有助日後重開泳池後的水上訓練。

記者：徐嘉華

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