日前東方龍獅表明有意辦亞協盃分組賽後，理文亦確認希望賽會制的亞協盃J組可以在港舉行，有待亞洲足協釐定應為兩會爭奪主辦權還是兩會可合作協辦賽事。

去年因疫情而腰斬的亞協盃，今年亦在疫情影響下改制，分組賽改為賽會制及單循環，更有球隊退出，港超聯球會理文得以免戰外圍賽，直接晉身分組賽，將與東方同處於J組，同組尚有來自台灣的中華台北代表南市台鋼及蒙古球隊220體育會。

東方早前已表明希望在港出戰亞協盃分組賽，理文亦確認有意協辦賽事，理文主教練陳曉明表示：「我們已提出想要香港辦賽事，到底亞洲足協是認為要兩會競爭主辦權還是兩間球會可以合作呢？東方想辦，我們都一樣，但有待有關方面再協調。」東方主教練李志堅就表示，將向有關方面表達與理文共同協辦賽事的意願。

亞協盃J組中有兩支香港球隊，故香港似是進行賽事的最理想地方，但仍有待政府能否對台灣及蒙古球隊放寬入境限制。去年12月賽馬會如常舉行香港國際賽馬日，到訪參賽的人員可進入「泡泡」，在指定地方檢疫，可往返沙田馬場作操練及比賽。另外，傑志亦希望可以協辦亞冠盃J組賽事。

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