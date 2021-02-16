周一車路士主場2:0輕取紐卡素，該仗領隊杜曹繼續起用西班牙門將阿列沙巴拿加（Kepa），繼上場英足盃之後再次於英超擔正，而且再次協助球隊保持不失。賽後杜曹表示對Kepa連續兩場保持清白之身感到開心，但重申艾度亞文迪依然會是隊中的首席門將。

Kepa季初表現未有打動前領隊林柏特，此前於聯賽3次正選上陣一共失了6球，隨後加上艾度亞文迪來投，令到Kepa自去年10月後，就未有於聯賽上陣過。不過最近杜曹開始「解凍」Kepa，讓這位26歲西班牙國腳連續兩場擔正，本以為Kepa可以重新在車路士站穩陣腳，但領隊杜曹賽後表示：「很明顯艾度亞文迪是一號門將，賽前情況就是這樣，而且會繼續持續。我很開心Kepa可以連續兩場保持清白之身，這可以令到他找回節奏及自信。不過文迪會繼續是我們的首席門將，因為他的身體及心態都恢復了。」

由於譚美阿巴謙在今仗上半場就因傷退下火線，後備入替的基奧特就成了英超第17位第100次後備上陣的球員，而且上陣11分鐘為球隊打破僵局。據統計，這個入球為基奧特以後備球員身份上陣的第21球，只差前熱刺前鋒迪科爾3球就可以追平英超後備射手王的美譽。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！