周二澳網女單八強將會上演謝淑薇對大坂直美的亞洲對決，雖然論排名和往績後者佔絕對優勢，不過曾3奪大滿貫女單錦標、包括2年前在這裏封后的大坂直美，亦坦言忌這名中華台北老將三分，與她交手可免則免，預料兩人今仗將會鬥得激烈。（now670及有線651台今日8:00am起直播）

謝淑薇在16強以直落2盤擊敗捷克的禾祖奧蘇娃晉級，成為首位打入大滿貫賽事的中華台北女球手。不過這位35歲老將要在今屆澳網再進一步，恐怕困難重重，事關她的8強對手正是現時世界排名第3的大坂直美。

大坂讚謝淑薇夠韌力

謝淑薇過去曾經與大坂直美五次交手，僅獲1勝4負，她在日前的記者會上亦表示今場肯定會遇上麻煩：「我們都知道大坂直美是一位很出色的球手，任何人與她對賽都會遇上麻煩。我預料她將會在比賽中以強勁的抽擊對付我，但我會保持以自己的方式作賽，盡自己所能，看看會有怎樣的結果。」

另一邊廂，大坂直美在16強先失1盤之下，以2:1反勝西班牙的梅古露莎晉級。這位23歲日本球手過往對謝淑薇雖然贏多輸少，但她坦言對方並非容易應付的對手：「事實上我不太希望跟她對賽，她是一位很有韌力的對手，幾乎每一次跟她比賽，都要打足三盤才能夠分出勝負，但同時每一次都是很有趣的比賽經驗。」

細威哈蕾普「前一姐對決」

謝淑薇和大坂直美的五次對賽之中，有4次都打足3盤。大坂直美屬於力量型球手，謝淑薇則屬於底線型球手，擅長以借力和半截擊的打法應付大坂直美這類強攻球手，相信兩人今場必有一番惡鬥。

同日另一場女單八強則上演莎蓮娜對哈蕾普的「前一姐對決」，2人年齡雖然相差10年，不過39歲的莎蓮娜在往績上佔壓倒性優勢，獲9勝2負，而且莎蓮娜六次在室外硬地場對哈蕾普全勝。2人曾經在2019年澳網女單16強交手，當時莎蓮娜以總比數2:1勝出。哈蕾普談及今場比賽時預期，面對莎蓮娜將會是一場苦戰：「她是一位傳奇球手，你只能夠發揮最佳水準才有機會。我不期望今場賽事能夠直落兩盤擊敗她，我已經準備好這將會是一場長途賽。」（now670及有線651台今日4:00pm直播）

綜合澳洲外電