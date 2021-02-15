周二歐聯16強戰火重開，英超 3連敗的利物浦對陣德甲2哥RB萊比錫。雖然今場紅軍以「作客」身份出戰，但德國因疫情嚴禁英國居民入境，故賽事改到匈牙利中立場上演， 料利物浦勢狂攻對手，務求終結頹勢之餘亦希望爭取「作客入球」，為出線奠下基石，紅軍今場少讓平/半上盤可捧。（球賽編號：星期二15； now644及有線661台明日4:00am 直播）

利物浦目前英超落後曼城多達13 分兼多賽1場，衞冕幾近絕望，相信紅軍定必將球季目標放在歐聯身上。 利物浦近績雖不佳，但他們仍能主導比賽，只是個別球員一再犯錯才致連敗；由於防線不穩，預計今仗就算是首回合「作客」賽事，紅軍仍會以攻代守，穆罕默德沙拿狀態當勇，中場大腦堤亞高艾簡達拿復任正選派牌， 紅軍火力仍足以摧毁對手。

萊比錫失去主場之餘，賽前亦傳出「壞消息」，法國中堅烏柏美卡奴將於今夏轉投拜仁慕尼黑，遭球迷批評將絕對主力賣予德甲競爭對手，大大打擊球隊士氣，今仗面對前屆歐聯冠軍利物浦，創會後未曾奪冠的萊比錫心態上已先輸一仗。

此外，萊比錫離開主場惡氣大減，分組賽作客曼聯及巴黎聖日耳門均落敗，其中作客奧脫福更慘吞五蛋，全無還擊之力。

球員方面，萊比錫欠缺如沙拿及沙迪奧文尼等能扭轉比賽形勢的頂級球星，迪姆華拿離隊後的殺手位置未有球員能填補，其中丹麥前鋒尤素夫保臣的把握力更甚差，球隊踢了大半季，至今仍未有球員取得雙位數入 球，今仗中立場出擊勢難佔甜頭，3 連敗的利物浦仍要讓4連勝的萊比錫平/半，足證莊家對紅軍反彈仍具信 心，宜捧上盤。

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