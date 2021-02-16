慕遜加柏教練馬高路斯將於今季結束後離隊，並於來季執掌另一德甲球隊多蒙特帥印，此消息周一已獲得兩家球會證實。

44歲的馬高路斯是於2019年7月由奧地利薩爾斯堡加盟慕遜加柏，首季帶領球隊取得聯賽第四名並出線歐聯，今季則領軍歷史性打入歐聯淘汰賽階段。馬高路斯執教慕遜加柏的72場比賽，球隊取得36勝18和18負戰績，勝率50%。

慕遜加柏體育總監艾貝爾在球會官網表示︰「我們過去數周就馬高路斯的未來討論過很多次，不幸地，他決定了執行原本在2022年6月到期的合約中的條款，並於夏天轉投多蒙特。」艾貝爾強調，直到馬高路斯離隊之前，「我們將會一起動員我們所有的力量，爭取達成我們在德甲、德國盃和歐聯的目標。」

多蒙特於12月辭退教練法夫利後，一直由助教泰列錫暫代主帥。目前，慕遜加柏21戰得33分排在德甲第七位，與第六位的多蒙特同分，與第四的利華古遜有6分距離。

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