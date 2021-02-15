【綜合美國外電】周日NBA上演去季西岸決賽的翻版由衞冕湖人鬥金塊，比賽中湖人主將安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）僅復出一場後又再次觸傷阿基里斯腱舊患，被迫在第二節提早退下火線，湖人亦在缺少他之下以105:122不敵金塊，七連勝告終。AD的傷勢如何，將大為影響「紫金軍團」的衞冕前景。

今季AD狀態明顯比去季下滑不少，與一直受傷患困擾不無關係。上周五AD才克服阿基里斯腱痠痛復出，鬥灰熊一戰攻全隊最高的35分，令人認為AD終於戰勝傷患滿血回歸。然而，周日對金塊一戰的第二節末段，AD打算運球推進鏟入籃底時被對手中鋒祖傑（Nikola Jokic）犯規，及後AD神情痛苦，堅持射完兩記罰球後，就一拐一拐行入更衣室退下火線。

賽後湖人證實初步檢查下AD再次觸傷右腿阿基里斯腱，並有腫脹情況，將於當地時間周一接受磁力共振掃描。作為湖人隊中絕對主力，AD若最終需要長期缺陣，湖人不論進攻及防守都將受頗大影響，亦令衞冕蒙上陰影。

周日東岸勁旅網隊亦宣佈，主力杜蘭特（Kevin Durant、KD）因左腿筋拉傷，將會至少缺席兩場常規賽。不過同時表示，KD的傷勢輕微，只會短暫缺陣，對球隊陣容未有太多影響。