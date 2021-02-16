比爾（Bradley Beal）周一攻入37分，加上倒戈的韋斯卜克（Russell Westbrook）交出「三雙」，協助巫師在主場以131:119擊敗火箭，令對方陷入六連敗困境。

韋斯卜克今仗貢獻了16分、13個籃板球及15次助攻，造出個人今季第六次「三雙」，亦是首次在巫師贏波下交出此等數據。不過，其實「韋少」今仗的手風平平，22次起手只中8球，在三分區更是3投全失，並犯下5次失誤，反觀比爾的演出就醒神得多，全場24投14中得37分，外加8個籃板球、3次助攻及3次偷球，相當全面。後備上陣的貝丹斯（Davis Bertans）有18分，包括在三分線外6射5中，日本前鋒八村壘亦有13分及9個籃板球進賬。

火箭方面，在活特（Christian Wood）、奧拉迪普（Victor Oladipo）與E哥頓（Eric Gordon）及PJ特加（P.J. Tucker）等主將缺陣下，同樣是倒戈出戰的禾爾（John Wall），取得個人今季新高的29分及交出11次助攻，但仍未能阻止球隊連輸六場。

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