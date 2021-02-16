本地足球賽事將於周六起復賽，足總今日公佈菁英盃最後一輪分組賽、四強及復賽後首輪港超聯賽事賽程，將會由冠忠南區與愉園打頭陣。

本地足球自上年12月起停擺逾兩個月後，本月初港超聯球會終獲使用球場操練，初一（上周五）更獲准初九（周六）起復賽。足總今日公佈部份賽程，南區與愉園將於周六下午3時在小西灣運動場交手，成為復賽首戰，完成菁英盃最後一輪分組賽及四強後，港超聯將於下周六（27日）復賽，首仗同樣有南區，他們將於小西灣運動場對衞冕的傑志。

菁英盃只餘下一輪，B組的東方龍獅及愉園均已肯定出線，兩隊最後一輪分別對已出局的晉峰和南區，只屬名次之爭；A組方面，理文與傑志同得九分，天水圍飛馬有七分排第三，三隊中有兩隊可晉級。

今次復賽需閉門進行，防疫措施預料與去年九月時相若，但足總與政府部份仍需傳媒進場安排討論細節。

菁英盃分組賽

20/02（六）

3pm 南區vs愉園 小西灣運動場

7pm 傑志vs飛馬 旺角場

21/02（日）

3pm 晉峰vs東方 小西灣運動場

7pm 理文vs流浪 旺角場

菁英盃四強

24/02（三）

3pm B組首名vsA組次名 小西灣運動場

7pm A組首名vsB組次名 旺角場

港超聯

27/02（六）

3pm 南區vs傑志 小西灣運動場

7pm 愉園vs東方 旺角場

28/02（日）

3pm 飛馬vs流浪 大球場

7pm 晉峰vs理文 旺角場

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