韋斯咸周一在英超聯賽，於主場大勝錫菲聯3:0，當中出現一段小插曲，連格一度與隊友爭射12碼，但風波很快便告平息。曾先後效力韋斯咸與曼聯的名宿里奧費迪南，亦大讚這位曼聯借將成功放低自我，表現越來越成熟。

上半場末段，連格在一次快速突擊中，於禁區內被錫菲聯守將基斯巴森從後撞跌，球證直指12碼點。在球隊的首席「劊子手」麥克盧保未有出場下，連格起身後拿起皮球到12碼點，準備親自操刀，但迪格蘭賴斯卻上前阻止。經過一輪爭論後，連格終於「認輸」，並失望地退回禁區外。不過，當迪格蘭賴斯一射中鵠，協助韋斯咸領先1:0時，連格卻是第一位衝上前跟他相擁慶祝的隊友。

迪格蘭賴斯賽後接受訪問時，亦有提到今次事件。「我只是跟連加說，看看工頭（領隊莫耶斯），假如我不負責主射，他與助手就會在更衣室打我一頓，我不想這樣。」他說。「我跟他說：『我不想在其他人眼中，看到我由你手上取走皮球，但這是我的責任，可以把球給我嗎?』之後我一射入網，但最重要的，是我們拿下了三分。」

迪格蘭賴斯之後更在Instagram分享了一段連格賽後浸浴的片段，笑說：「他早就知道要由我主射12碼」，並寫上「兄弟，全部都是愛」，足證兩人之間並無芥蒂。

現為足球評述員的里奧費迪南，亦大讚連格有風度。他說：「連格並沒有不忿，那是成熟的表現。在這種情況下，有些球員會不服氣，想着『我想射，我想射』，那是自我的表現，而他卻把自我放在一旁。」

「更重要的是，他成為了韋斯咸的亮點。米查利安東尼奧缺陣，加上放走了施巴斯坦賀拿，槌仔幫並沒有傳統的『9號仔』，連格正成為了球隊的『及時雨』。」

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