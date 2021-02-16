日本女將大坂直美周二在澳網「亞洲大戰」，以直落兩盤擊敗35歲中華台北球手謝淑薇，殺入四強。

「我對自己今日的表現，真的感到很高興。每次跟她交手，都是一場硬仗。」大坂直美說。「儘管從比分看來並不是這樣，但其實今場相當難打。她兩邊都可以起手重擊，你永遠不知她何時會突襲。」

這位女單三號種籽又表示，在16強對梅古露莎時險些出局的經驗，令她今仗表現得更加冷靜：「我不會說今場比上一圈易打，只能說上仗的經驗，令我學會更加冷靜。就算是全無退路，我也仍有機會。謝淑薇曾兩次成功挽救決勝分，換轉是平時，我一定會方寸大亂，但今天卻很冷靜。」

大坂今仗的發球威力十足，除了轟出七個「Ace球」外，她的第一發球得分率高達92%，遠高於謝淑薇的59%。除此之外，大坂全場有24次主動得分，比對手多10次，同時亦只犯下14次無壓力失誤，較謝淑薇少9次。她最終只花了66分鐘，便以6:2、6:2勝出，取得四強席位，並將跟莎蓮娜與哈蕾普的勝方爭入決賽。

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