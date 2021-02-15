牛年第一擊個重心摩納哥「大」，雖然要到補時先入波，2:2逼和羅連安特，險還險都叫做中，希望幫大家發到新年財；周中重心繼續法甲，之前提過馬賽，唔係長捧喎，而係長追對家，隊波已經七輪聯賽未贏過，星期三補賽主場鬥尼斯，都冇咩機會反底，梗係捧尼斯下盤啦。

正所謂天時地利人和，一隊波人唔和就冇咩運行，馬賽（圖）炒教練波亞斯單嘢都幾肉酸，球隊短期之內都好難翻身。星期日作客波爾多，有李安納度巴拿迪、賓尼迪圖先後攞紅牌，要9打11，最終都和到0:0，真係大話夾好彩，事關波爾多攻勢多到不得了，又中柱又近射出界。馬賽拎到一分，不過體力消耗就真係大，休息三日又要出戰，比較好消息係皮耶停賽復出，但以球隊近期頹勢，都幫唔到咩忙。

睇番海外莊家賠率，馬賽主場出擊，不過主W都仲有2.12倍，只不過讓平/半仲有高水，真係唔多夠信心。尼斯都係位於法國南部，今場都算係半場「打吡戰」，之前兩場作客強隊，包括摩納哥同巴黎聖日耳門，都僅輸1:2，趁馬賽內亂有權搶分。

踢波有時除咗講實力，運氣都好緊要；曼聯已經連續三場法定時間和波，講真論呢三場表現，又真係好過對手，贏唔到都要嘆句冇運，星期四歐霸盃32強首回合，曼聯就要喺中立場鬥皇家蘇斯達，如果上個月曼聯對皇蘇，氣勢真係一隊天一隊地，好衰唔衰皇蘇近期又回勇，法定時間內近七場不敗，曼聯今次仲要讓平/半，都係放心繼續捧下盤。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。