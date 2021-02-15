【本報訊】今年4月，傑志會再戰亞冠盃J組分組賽，消息指該會經進一步研究，已透過足總向亞洲足協提出主辦分組賽意願，望借主辦亞洲最高級別球會賽分組賽，刺激本地市道。

足總主席貝鈞奇早前透露，足總董事會承諾協助有意申辦亞冠盃，甚至亞協盃分組賽的球隊；消息指傑志獲足總答允給予協助後，已透過足總向亞洲足協表達，有意申辦暫定4月底展開的J組分組賽。

本地老牌球會傑志今年重返亞冠盃，同組有山東泰山（中超）、泰港（泰超），以及大阪櫻花、墨爾本城和緬甸撣邦聯的勝方，不過，山東早前被亞洲足協指不合乎領取參賽執照，山東有10日時間上訴，如放棄上訴，其席位或由原先要踢附加賽的北京國安代替。

受疫情影響，亞洲足協已確定今屆分組賽改為賽會制，並向各參賽球會提出申請主辦分組賽，東亞區賽4月22日至5月7日進行，並以雙循環決出出線資格。傑志申辦此組分組賽，相信有助推動酒業及運輸業等行業。

亞洲足協去年腰斬亞協盃，而亞冠盃餘下賽程改到卡塔爾進行，歐洲兩大球會賽如歐聯及歐霸盃仍可進行，惟大部份賽事閉門。疫情下要主辦賽事因涉及外隊過百職球員及亞洲足協職員等抵港的隔離檢疫問題，情況比以往複雜，能否獲有關方面豁免抵港人士檢疫是研究重點。