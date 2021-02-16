紅魔鬼曼聯周二在官網宣佈，正式同球會青訓產品、19歲前鋒格連活特續約至2025年6月，另加一年的優先續約權。

格連活特自7歲起加入紅魔鬼，是目前曼聯在歐洲賽最年輕上陣的球員，格連活特於官網表示：「當你七歲加入球隊時，你只是夢想有朝一日可以為一隊上陣，我非常努力去達到這個水平，近兩年的旅程實在太神奇了。我想在比賽中取得更多成就，我知道曼聯是我踢足球最完美的環境。」

格連活特續指：「在領隊及他的教練團的支持，以及從很多好球員身上學習之下，我知道每天都正在成長。我知道我還有很多東西要做，這支球隊和我都會每周努力工作，幫助這支團隊取得成功。我想報答球隊多年來的支持，並向所有人展示我的能力。」

領隊蘇斯克查則稱：「美臣（格連活特）是一位了不起的天才，也是球會青訓學院培養出好球員的另一例子，他今季取得了很大進步，表現出很好的態度及適應能力，準準成長為這個國家最出色的一名年青球員。」

「雖然球會外的人很容易忘記美臣只是19歲，但作為領隊的工作是確保他發揮出驚人的潛力，我們採取的每一步都是幫助他成長。美臣天生有才華及很好的態度，我們都知道他未來球季對曼聯的重要性。」

格連活特在19年3月，球隊在歐聯16強次回合作客3:1擊敗巴黎聖日耳門一戰中，完場前3分鐘獲派上陣，當時以17歲156日之齡成為該隊在歐聯最年輕上陣球員，至今已曼聯各項賽事攻入21球，是歐洲最耀眼的新星之一。

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