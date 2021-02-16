K艾榮（Kyrie Irving）周一攻入了個人今季最高的40分，加上攻入29分的夏登（James Harden）今季第五次獲「三雙」進賬，帶領有杜蘭特（Kevin Durant）因傷只能坐在場邊觀戰的網隊作客以136:125擊敗帝王，連贏第三場。

雖然杜蘭特因為拉傷左腿筋而錯過對帝王的比賽，但網隊今場大灑三分雨，全隊三分球47投27中（命中率57.4%），締出隊史單場三分球命中數紀錄，與NBA紀錄只差2球。

第四節中段最多領先帝王達28分的網隊，在全隊有七名球員得分上雙之下順利戰勝帝王。

周一NBA常規賽戰果

溜馬 112:120（加時） 公牛

巫師 131:119 火箭

紐約人 123:112 鷹隊

爵士 134:123 76人

勇士 129:98 騎士

快艇 125:118 熱火

帝王 125:136 網隊

註︰前者主場

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！