周三歐聯16強首回合，阿根廷球王美斯雖然射入一球12碼，但在巴塞隆拿遭反超前時卻沒有挺身而出，再一次在關鍵比賽中成為「散步帝」，就連自己在歐聯淘汰賽最年輕達雙位數的入球紀錄（見附表），都被巴黎聖日耳門（PSG）的新世代球王麥巴比打破，十分黯然。前英超名將祖高爾坦言，整場比賽美斯都顯得「不感興趣」，恨恨批評了美斯對效力21年的球會漠不關心的態度，認為曼城如夏天要簽下這樣的美斯是一場「賭博」。

繼上季歐聯八強2:8慘負拜仁慕尼黑後，美斯今場再次眼白白看著巴塞慘敗一場，或者是由於跟球會只餘下不足半年合約，今場美斯踢起來沒有太大動力，在球隊落後1:3時失去控球權後，就算皮球在身邊也不回追，眼看球隊被PSG打反擊得手，落敗後美斯亦沒有透露太多激動或徹底失望的情緒，擺出一副漠不關心的樣子。

賽後祖高爾狠批美斯的態度：「巴塞今場沒有力量，並不團結，4名後衞與3名前線球員沒有聯繫。美斯看起來豪不關心，對於任何一名前球員要批評他都是困難的，因為他是一名天才，而且是我看過最出色的足球員，但今晚他看上去不像他以往般投入比賽。」

祖高爾續指：「他是球隊的領袖，碧基和布斯基斯也是，但巴塞這條中軸線看起來十分脆弱，比數是1:4，但有可能是輸5球或6球，巴塞真是令人擔憂。」

對於曼城有機會免費簽入今夏將34歲的美斯，祖高爾認為以美斯今場的態度，對哥迪奧拿及曼城來說都是一場賭博：「他今晚看起來對比賽完全不感興趣，34歲的美斯如果繼續這樣踢，將他帶到哥帥講求活力、激情及團結的曼城中，將會是一場賭博。現時巴塞真是一團糟，我不知道他們會如何解決，我看不到美斯將會留在那裡，對他來說已十分困難，因為他已不能時光倒留回到像3、4年前般引球推前。」

美斯麥巴比23歲前歐聯入球比較表

美斯23歲前歐聯入球

球季 賽果 入球

05/06 分組賽（主）5:0勝彭拿典奈高斯 1球

06/07 分組賽（客）1:1和雲達不來梅 1球

07/08 分組賽（主）3:0勝里昂 1球

07/08 分組賽（客）2:0勝史特加 1球

07/08 分組賽（主）2:0勝格拉斯高流浪 1球

07/08 分組賽（客）2:2和里昂 1球

07/08 淘汰賽16強（客）3:2勝些路迪 2球

08/09 分組賽（客）2:1勝薩克達 2球

08/09 分組賽（客）5:0勝巴素利 1球

08/09 分組賽（主）1:1和巴素利 1球

08/09 分組賽（客）5:2勝士砵亭 1球

08/09 淘汰賽16強（主）5:2勝里昂 1球

08/09 淘汰賽8強（主）4:0勝拜仁慕尼黑 2球

08/09 決賽（中）2:0勝曼聯 1球

美斯23歲前歐聯總入球：17球

（淘汰賽入球：6球）

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麥巴比23歲前歐聯入球

球季 賽果 入球

16/17 淘汰賽16強（客）3:5負曼城 1球

16/17 淘汰賽16強（主）3:1勝曼城 1球

16/17 淘汰賽8強（客）3:2勝多蒙特 2球

16/17 淘汰賽8強（主）3:1勝多蒙特 1球

16/17 淘汰賽4強（客）1:2負祖雲達斯 1球

17/18 分組賽（客）5:0勝些路迪 1球

17/18 分組賽（客）4:0勝安德列治 1球

17/18 分組賽（主）7:1勝些路迪 1球

17/18 分組賽（客）1:3負拜仁慕尼黑 1球

18/19 分組賽（客）2:3負利物浦 1球

18/19 分組賽（主）6:1勝貝爾格萊德紅星 1球

18/19 分組賽（客）4:1勝貝爾格萊德紅星 1球

18/19 淘汰賽16強（客）2:0勝曼聯 1球

19/20 分組賽（客）5:0勝布魯日 3球

19/20 分組賽（客）2:2和皇家馬德里 1球

19/20 分組賽（主）5:0勝加拉塔沙雷 1球

20/21 分組賽（主）5:1勝巴沙克舒希 2球

20/21 淘汰賽16強（客）4:1勝巴塞隆拿 3球

麥巴比23歲前歐聯總入球：24

（淘汰賽入球：10球）

資料來源：歐聯官網

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