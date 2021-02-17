巴黎聖日耳門（PSG）周二在歐聯16強以4:1大勝巴塞隆拿，教練普捷天奴賽後透露，今場大演帽子戲法的基利安麥巴比，賽前已預測了PSG會戰勝巴塞。

普捷天奴透露他和麥巴比曾經討擊敗今場巴塞的可能性，他在賽後記者會上說︰「這場比賽之前，麥巴比曾問我在魯營贏過多少次。我告訴他『一次』後，他回應我『明天我們將會贏第二次。』」

上月初接任PSG主帥的普捷天奴，領軍出戰歐聯首戰報捷後大讚麥巴比道︰「他是頂級球員，偉大的足球員會書寫他們的歷史。他們會逐場比賽進步，而以這次的帽子戲法，基利安毫無疑問將會成為焦點。」

普帥稱讚麥巴比是世界級球員，並表示︰「他在我們球會非常開心。他這樣說了，我也是這樣說。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！