巴黎聖日耳門（PSG）在周二的歐聯16強首回合作客巴塞隆拿，雖然主隊有美斯於上半場射入12碼而領先一球，但PSG憑基利安麥巴比連中三元而以4:1反勝巴塞，很大機會晉身8強。

今場比賽被視為去年夏天要求離隊不成、有可能是最後一季代表巴塞出戰歐聯的美斯與麥巴比的世代球王對決。巴塞今場有因膝韌帶受傷而休戰了近三個月的碧基復出，開賽後形勢亦不俗，戰至27分鐘，法蘭基迪莊在禁區內被古沙華侵犯，巴塞獲得12碼，美斯操刀順利射入為巴塞先開紀錄。不過，有尼馬及迪馬利亞因傷缺陣的PSG，僅5分鐘後由麥巴比在禁區內接應馬高華拉堤助攻後近射得而扳平，兩隊半場踢成1:1。

下半場是PSG天下，65分鐘費奧倫斯接應長傳於禁區內右路傳中，巴塞未能解圍，PSG由麥巴比射入而超前成2:1，年僅22歲零58日的麥巴比，成為了在歐聯淘汰賽階段對巴塞射入兩球的最年輕球員。70分鐘，里安度柏利迪斯開出罰球，摩斯堅恩頭槌建功，PSG領前至3:1。戰至85分鐘，達斯拿運球殺入禁區後傳交麥巴比，後者妙射破網，今仗演出帽子戲法助PSG以4:1大勝巴塞。

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