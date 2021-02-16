一哥馬德里體育會今季無論主場抑或作客都冠絕西甲，不過，原來他們近屆作客利雲特的往績不算突出，因此，當馬體會在周三聯賽到訪這支中游球隊時，吼中位數為[2.5球]的入球開「大」可能更好；合心水的話，更不妨冷敲2隊半場打和1:1。（球賽編號：星期三7；now632台明日2:00am直播）

馬體會目前以21戰得54分居首，領先次席的皇家馬德里5分但少踢2場，為繼續保持榜首優勢，在周三訪利雲特時，絕對不會手軟。不過，馬體會今役仍未能「夫添」，除了續有後衞捷比亞被罰停賽之外，一班確診武肺的球員如中場湯馬士林馬及赫達靴里拉等仍不能披甲，而且，球隊近5次訪利雲特亦只得2勝2和1負（見附表），今役未必穩勝。

不過，馬體會今季入球能力甚佳，近7場聯賽全部入2球或以，球隊近5次作客利雲特亦有3次入2球或以上，以蘇亞雷斯為首的鋒線，加上祖奧菲歷斯復操，今役不難取得「士哥」。

利雲特前線有料到

利雲特目前位列中游，但球隊守力一般，今季只試過一場聯賽沒有失球，但幸好中場荷西摩拉利斯腳風頗順，就算今役缺中場荷西甘賓拿及尼高拉胡錫域，球隊仍有機會在馬體會身上取得入球。因此，是役入球開「大」相信十分穩。

不過，若嫌入球「大」只得1.92倍分頭不足的話，可以考慮補2隊半場打和1:1。因為馬體會今季有蘇亞雷斯加盟，而中場馬高斯洛蘭迪又越戰越勇，令球隊踢法變主動，入球亦增加了，更頻頻在上半場已有交收，近5場就有3場是半場打和1:1。另外，利雲特今季至今跟聯賽前5位球隊交手過5次，當中亦有2場是半場打和1:1，這個半場比數出現的比率實在不算低。

文：數人