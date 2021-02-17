康文署足球場於周五重新開放予公眾使用，足總主席貝鈞奇表示，因應防疫措施放寬，港超聯以外的其他聯賽亦希望可盡早復賽，且會再爭取開放球迷入場。

貝鈞奇表示，康文署球場重開後，仍要研究限聚令等法例下於球場能否舉辦賽事，讓甲、乙、丙組和女子聯賽等復賽，他說：「未必可像超聯般舉行比賽，但我們仍會密切留意，希望最快三月可以復賽。」他認為目前每日確診數字不多，加上疫苗有望日內抵港，希望可盡早放寬防疫措施，他說：「要『清零』是有點難度，但目前確診數字不高，希望可以早日復賽。」

康文署場地周五起開放予公眾使用，惟正在「泡泡」中隔離訓練的港超聯球隊中，有四隊使用九龍灣公園、天業路公園及香港仔運動場三個康文署場地。貝鈞奇指，未知道這些球會操練時間會否與公眾完全分隔，但既然公眾已可使用球場，足總將爭取球員豁免家居隔離。將軍澳足球中心與傑志中心暫未能開放予公眾，仍有待政府批准。

菁英盃周六起復賽，港超聯亦會在下周六開始繼續進行。貝鈞奇表示，在各項防疫措施放寬的情況下，希望可有限度開放球迷進場。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！