在英超已連輸三場的利物浦，周二在歐聯16強首回合，於布達佩斯中立場以2:0擊敗RB萊比錫，領隊高普對紅軍團隊表現大感滿意的同時，更點名稱讚門將艾利臣比加，以及兩名中堅奧辛卡巴克及佐敦軒達臣。

「相信很多人都看淡我們，但我不認為這令我們產生要證明自己的額外動力。從最近發生的情況來看，人們都會認為利物浦出戰RB萊比錫的勝算越來越低，沒有問題，若非跟球隊這麼接近，我可能也會這麼想。球員們作出了很好的回應，我真的很高興。」

因為早前在對曼城及李斯特城之役連番犯錯，連累紅軍輸波的艾利臣比加，今仗在雙方仍然賽和0:0時，曾擋出萊比錫中場尼干古一次極具威脅的射門，高普亦承認，這一次撲救相當關鍵。他說：「那絕對是一個重要的時刻，但其實他在對李斯特城時，也有一些精采的撲救。當然，能夠力保不失，（對他重拾信心）一定有幫助。艾利臣在回程的飛機上一定會睡得很好。一如以往，他幫了我們很多。」

此外，上場在「地標戰」表現欠佳的新兵奧辛卡巴克，以及繼續要串演中堅的佐敦軒達臣，亦同樣很到高普的讚賞。他說：「卡巴克的態度很好，我很滿意他的表現，至於軒達臣亦已能夠完美地擔任這個位置。總括來說，我對球隊今仗的演出感到十分高興。」

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