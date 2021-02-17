疫情摧殘體壇，運動品牌預算大減，去年不少本地運動員失去贊助，惟陳浩源等羽毛球運動員疫市下卻獲知名品牌注資支持，輪椅羽毛球世界二哥陳浩源指期望今次合作能起帶頭作用，讓外界關注傷殘運動員並促進項目普及化。疫情下陳浩源遠離賽場近一年，他透露三月底或赴杜拜參賽，惟回港隔離21日難以保持狀態，因此他仍未落實復賽計劃。

受武漢肺炎影響，運動品牌相繼縮減預算；另一邊廂部份羽毛球運動員，包括陳浩源、港隊男雙代表譚進希、學界運動員盧舒庭、胡凱晴、黃樂然和湯堅信則於疫市下獲贊助，陳浩源今日（17日）出席贊助商活動時表示感恩艱難時刻仍有品牌贊助支持，增加其自信並賦予他「存在感」為港爭光，他指過往體壇由市場主導，傷殘運動員待遇不及健全球手，他期望今次合作能起帶頭作用，「早排都聽到好多品牌cut資源，香港運動員要搵sponsor係越嚟越難，我作為一個傷殘運動員以往都未必咁順利有咁好嘅offer，所以好短時間就應承咗，好開心除咗物質上面有支持，我未來嘅公益計劃都配合到。」

疫情下陳浩源表示訓練斷斷續續，相比競爭對手無疑滯後，期望趁八月殘奧前能急起直追。另外他透露三月或到杜拜參賽，然而港府21日入境隔離政策成出國阻礙，「我嘅年紀（36歲）係最大問題，返嚟要喺酒店隔離21日，喺屋企我都話有用具可以練習，我作為一個輪椅選手喺酒店真係唔知點樣同枕頭同床褥訓練，我嘅年紀咁樣隔離對體能狀態都好有影響，甚至之後受傷機會都大。」他指現時已有足夠分數躋身殘奧，他坦言早有心理準備迎接「最安靜」的一屆奧運，即使殘奧須閉門上演他心願已矣，只望屆時有轉播安排齊備，「起碼屋企人同朋友可以喺電視上面見到我為香港努力嘅畫面。」

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