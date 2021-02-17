佔主場之利的「一姐」芭迪，周三在澳洲網球公開賽，意外以1:2不敵來自捷克的25號種籽梅卓娃，八強出局。

自1978年的姬絲奧妮爾以來，從未有本土球手能在澳網封后，被列為頭號種籽的芭迪，今屆就被寄予厚望。她在首盤賽事頭威頭勢，一度領先5:0，並乘先贏一盤6:1。戰至第二盤初段，梅卓娃曾叫了一次醫療暫停，令賽事停頓了大約10分鐘。比賽重開後，梅卓娃的表現大有好轉，並連贏兩盤6:3、6:2，後上擊敗芭迪，殺入四強。

「在第一盤末段的時候，我感到有點迷失。芭迪的開局非常好，幾乎是毫無破綻，真的很難對付。之後我有點頭暈，於是便叫了一次暫停。」梅卓娃說。「我感到天旋地轉，他們為我檢查血壓，又用冰塊為我降溫，這對我的幫助很大。賽事重開後，我只是盡力比賽，加快節奏及加強上網截擊，相信這就是我贏出的關鍵。」

梅卓娃在四強的對手，將會是22號種籽比迪。她周三在另一場八強賽事，以4:6、6:2、6:1反勝其美國同胞比古拉，取得準決賽席位。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！