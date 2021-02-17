速龍周二在主將洛利（Kyle Lowry）中途傷出的情況下，作客以124:113勇挫，令對方陷入四連敗困境。

洛利雖然因為左足踝受傷，在第三節退下火線，但尹維特（Fred VanVleet）取得33分及交出7次助攻，加上施亞甘（Pascal Siakam）貢獻23分及13個籃板球及6次助攻，令球隊得以擊敗對手。洛利早在上半場末段，已曾因左足踝受傷，要返回更衣室接受治理，雖然之後一度重返戰陣，但最終仍然無法繼續比賽。他在22分鐘上陣時間內，錄得18分、6個籃板球及6次助攻，表現相當高效。

「我們一直以來的信念，就是每當有隊員倒下，另一人就會挺身而出。」尹維特說。「每次當洛利不在的時候，我都會盡力提升自己的水平。正如大家看到的一樣，在他傷出之後，我們全隊一起合力填補缺口。」

經過長達六仗的作客之旅後，公鹿終於返回密爾沃基，並一連在主場進行八場比賽。該隊今仗特別邀請了大約250位觀眾入場，當中包括球員家屬及特別的賓客，可惜主場球迷的支持，並未能協助公鹿終止連敗頹勢。

安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）今仗取得34分、10個籃板球及交出8次助攻，但仍無濟於事。季前被視為東岸奪標熱門之一的公鹿，目前只得16勝12負，主帥保丹賀沙（Mike Budenholzer）直言不滿球隊的表現，並期望能夠盡快反彈。「我們只能在明天繼續努力，要看比賽錄像，要進行練習，看看如何提升表現。沒有人會滿意這樣的賽果，沒有人會感到好受。」

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