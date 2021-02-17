澳網上演「希臘神話」！周三男單八強，力爭個人第21個大滿貫冠軍的2號種籽拿度在領先兩盤之下，竟被五號種籽希臘的薛斯柏斯上演神奇逆轉，連取三盤，激戰超過四小時下以3:2反勝拿度，繼19年後再次躋身澳網四強。

面對上輪因對手巴利天尼退賽未有比賽的薛斯柏斯，拿度依然表現天王風範，第一盤戰至第八局成功破發下，順利以6:3先拔頭籌。第二盤兩度打破對手發球局下，輕鬆再取一盤6:2。

正當以為拿度又一場直落三盤取勝，但第三盤薛斯柏斯表現改善，未有再予拿度任何破發機會，而拿度的發球同樣強勢，前六個發球局僅讓對手取得一分，雙方打成6:6需以決勝局分勝負。可惜拿度兩次殺高波失誤出界錯失機會，最終「搶七」以細分4:7落敗，失今屆賽事的第一盤。

追回一盤後薛斯柏斯乘勝狙擊，第四盤首局已經迫出破發分，拿度有驚無險下成功保發。此後拿度發揮有所下滑，無壓力下失誤更反超對手，相反薛斯柏斯越打越順，更在第九局首次打破拿度發球局，再取一盤6:4扳平。決勝盤二人均成功保住自己前五個發球局，但關鍵的第11局，拿度發球之下屢次出現錯誤，終被薛斯柏斯打破發球局，隨後薛斯柏斯成功保住發球局，以7:5贏出決勝盤淘汰對手。

另一場八強上演俄羅斯內訌，四號種籽的梅韋迪夫以直落三盤擊敗七號種籽魯布列夫，順利晉級四強之餘亦同時將個人連勝場數增至19場。

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